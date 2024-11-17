Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за метели

«Аэропорт Магадана официально открыт, но пилоты сами принимают решение о посадках и вылетах. В данном случае экипаж судна посчитал нужным отправиться на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский. В аэропорту Магадана метель. Люди в аэропорту Магадана ждут прибытия самолета», — рассказал собеседник агентства.