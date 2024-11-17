NYT узнала об обвинении Пи Дидди в попытке повлиять на показания свидетелей

По информации правоохранителей, Комбс пытался уклониться от ответственности с помощью взяток. Соответствующий отчет появился за неделю до слушания, на котором будет решено, освободят ли Пи Дидди под залог. В иске говорится о попытках музыканта связаться с потенциальными свидетелями, в том числе с помощью других подозреваемых.