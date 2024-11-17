NYT узнала об обвинении Пи Дидди в попытке повлиять на показания свидетелей

По информации правоохранителей, Комбс пытался уклониться от ответственности с помощью взяток. Соответствующий отчет появился за неделю до слушания, на котором будет решено, освободят ли Пи Дидди под залог. В иске говорится о попытках музыканта связаться с потенциальными свидетелями, в том числе с помощью других подозреваемых.
Прокуроры также обвинили рэпера в совершении несанкционированных звонков с использованием телефонных номеров по меньшей мере восьми других заключенных.
NYT также отмечает, что судья, который в сентябре отказал Пи Дидди в освобождении под залог, с тех пор взял самоотвод из-за сложных отношений с новым адвокатом, нанятым командой Комбса.
Ранее, 29 октября, Reuters узнало об обвинении Пи Дидди в сексуальном насилии над 10-летним ребенком. Шона Пи Дидди Комбса обвинили в сексуальном насилии над десятилетним ребенком в 2005 году и 17-летним подростком в 2008 году, согласно новым искам.
Ранее, 17 сентября, Комбса взяли под стражу в Нью-Йорке по решению суда. Уточнялось, что в 2023 году бывшая девушка Пи Дидди обвинила его в торговле людьми и многолетнем насилии. В день ареста рэперу предъявили обвинение в организации проституции и торговле людьми. Судебное заседание, где рассмотрят дело Комбса, назначено на 5 мая 2025 года.
Позже, 21 октября, телеканал CNN сообщил, что против Пи Дидди подано семь новых исков. В них впервые обвинены другие звезды, но их имена не разглашаются. Среди обвинений — изнасилования, домогательства, побои и незаконное лишение свободы на вечеринках Комбса, проходивших с 2000 по 2022 год.
В тот же день адвокаты Пи Дидди попросили суд запретить предполагаемым пострадавшим от действий рэпера делать публичные заявления. Защита артиста считает, что такие выступления потерпевших могут вызвать предвзятость у присяжных, что нарушает права Комбса на справедливый суд.
Американский адвокат Аркадий Бух предполагает, что сейчас рэперу может грозить несколько пожизненных заключений, но прокуратура может пойти артисту навстречу и снизить срок, если он даст показания против важных людей.