Во Владивостоке мужчина грозил взрывом на Надибаидзе из-за супруги

Напомним, во Владивостоке дебошир разбил окно в сторожке на территории детской больницы. По словам мужчины, инцидент произошел из-за долгого ожидания открытия шлагбаума при выезде из учреждения, когда он сопровождал карету скорой помощи с его ребенком в салоне.