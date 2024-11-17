Во Владивостоке мужчина грозил взрывом на Надибаидзе из-за супруги

Во Владивостоке на улице Надибаидзе мужчина чуть не устроил взрыв, сообщает ИА PrimaMedia. Прокуратура взяла под контроль доследственную проверку в отношении местного жителя.
На улице Надибаидзе, дом 30, мужчина 1992 года рождения открыл газовые баллоны, облил бензином и угрожал поджогом. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и задержали буйного приморца. Предварительно известно, что таким образом житель Дальнегорска требовал, чтобы к нему пришла жена.
На данный момент дебошир задержан, и при надзорном сопровождении прокуратуры решается вопрос о квалификации его действий и избрании меры пресечения.
Напомним, во Владивостоке дебошир разбил окно в сторожке на территории детской больницы. По словам мужчины, инцидент произошел из-за долгого ожидания открытия шлагбаума при выезде из учреждения, когда он сопровождал карету скорой помощи с его ребенком в салоне.