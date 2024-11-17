В Омске подросток сбежал из спецучилища и при задержании угрожал полицейским

Омские следователи проверят спецучилище, откуда сбежал подросток. Студента нашли спустя недолгое время в трамвае на улице 2-й Восточной.
По предварительной информации, юный омич без разрешения покинул спецучилище. К его поискам оперативно подключилась полиция. Непосредственно в трамвае, где сотрудникам полиции удалось его найти, подросток отказался выходить из транспорта. Однако его все равно удалось задержать.
Сейчас следователи проверяют информацию о том, что юный омич угрожал полицейским, которые пытались его задержать.
Подросток находится в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
Следователи организовали проверку по факту инцидента. Руководству спецучилища может грозить уголовное дело по статье «Халатность».