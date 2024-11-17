В Омске подросток сбежал из спецучилища и при задержании угрожал полицейским

По предварительной информации, юный омич без разрешения покинул спецучилище. К его поискам оперативно подключилась полиция. Непосредственно в трамвае, где сотрудникам полиции удалось его найти, подросток отказался выходить из транспорта. Однако его все равно удалось задержать.