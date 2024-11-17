В Приморье пожарные за 4 минуты прибыли на тушение микрогрузовика

Никто не погиб и не страдал. Причину пожара и ущерб выяснят специалисты. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье во время сильного пожара сгорели баня, машина и гараж. Возгорание уничтожило все дотла на площади около 80 квадратных метров.