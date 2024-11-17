В Приморье пожарные за 4 минуты прибыли на тушение микрогрузовика

Пожарные МЧС молниеносно прибыли на место ЧП в Большом Камне. На улице Академика Курчатова внезапно загорелся микрогрузовик, спасатели были здесь уже через четыре минуты и не дали огню распространиться, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
«На момент прибытия пожарных горели ацетиленовые баллоны в кузове автомобиля. Возгорание было оперативно ликвидировано на площади около двух квадратных метров, микрогрузовик поврежден огнем частично», — рассказали в пресс-службе МЧС Приморского края.
Никто не погиб и не страдал. Причину пожара и ущерб выяснят специалисты. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье во время сильного пожара сгорели баня, машина и гараж. Возгорание уничтожило все дотла на площади около 80 квадратных метров.