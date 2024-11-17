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В Приморье пожарные за 4 минуты прибыли на тушение микрогрузовика

Машина частично повреждена огнем.

Источник: МЧС РФ

Пожарные МЧС молниеносно прибыли на место ЧП в Большом Камне. На улице Академика Курчатова внезапно загорелся микрогрузовик, спасатели были здесь уже через четыре минуты и не дали огню распространиться, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

«На момент прибытия пожарных горели ацетиленовые баллоны в кузове автомобиля. Возгорание было оперативно ликвидировано на площади около двух квадратных метров, микрогрузовик поврежден огнем частично», — рассказали в пресс-службе МЧС Приморского края.

Никто не погиб и не страдал. Причину пожара и ущерб выяснят специалисты. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье во время сильного пожара сгорели баня, машина и гараж. Возгорание уничтожило все дотла на площади около 80 квадратных метров.

пожары