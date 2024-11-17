В США выявили первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян

Случай был выявлен у человека, который недавно приехал из Африки. Ему была оказана медицинская помощь, он изолирован от контактов с другими людьми и идет на поправку. Врачи также взяли анализы у всех, с кем он контактировал до выявления заболевания, информация о распространении вируса не подтвердилась.
По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний, США стала шестой страной за пределами Африки, где был зафиксирован новый штамм, который считается более агрессивным. Этот штамм также распространяется в Европе и был обнаружен в Швеции, Германии и Великобритании, а также в Индии и Таиланде.
С 1 января 2024 года в Африке было выявлено 50 840 случаев заболевания оспой обезьян. Число летальных случаев — 1 083. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост количества заболевших на континенте составил 545%.
Эпицентром нынешней вспышки заболевания является регион Центральной Африки. На него приходится 85,8% всех заболевших и 99,4% смертей. Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку зафиксировали в 1970 году на территории ДРК. Обычно коэффициент летальности при вспышках mpox составляет до 10%.