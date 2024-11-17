В США выявили первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян

Случай был выявлен у человека, который недавно приехал из Африки. Ему была оказана медицинская помощь, он изолирован от контактов с другими людьми и идет на поправку. Врачи также взяли анализы у всех, с кем он контактировал до выявления заболевания, информация о распространении вируса не подтвердилась.