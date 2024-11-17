В Уфе алкоголиков и наркоманов «лечили» голодом и пытками

В июне 2023 года незаконную деятельность пресекли стражи правопорядка. Всех пациентов освободили. Уголовное дело направили в Орджоникидзевский суд Уфы — на днях начнется рассмотрение уголовного дела. В случае, если Фемида признает «лекарей» виновными, то им, за похищение людей и удерживание их в неволе, грозит до 15 лет лишения свободы.