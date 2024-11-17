В Уфе алкоголиков и наркоманов «лечили» голодом и пытками

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному против восьмерых членов преступной группы, которые похищали и незаконно удерживали людей, склонных к алкогольной и наркотической зависимости. Заведение, где содержали похищенных, называлось реабилитационным центром «Социальные услуги», а родственники платили за «лечение» близких по 50 тысяч рублей в месяц.
На самом деле никакой профессиональной помощи пациентам не оказывали, а работники «центра» не имели медицинского образования и специальных знаний. Всего здесь удерживали 10 человек.
Прибыльный бизнес на людском горе организовала в 2019 году жительница уфимской Черниковки Яна Юнусова, разместив зависимых людей в частном доме.
— В помещениях установили металлические решетки, территорию двора огородили высоким забором, калитку забора и входные двери дома запирались на замки, в комнатах на дверях и окнах отсутствовали ручки, — рассказали в следкоме РБ.
Для работы дама привлекла еще девятерых человек, которые и похищали наркоманов и алкоголиков. Их родственников вводили в заблуждение, что близких будут лечить от зависимости.
При этом с больными жестко обращались, фактически пытая — их систематически лишали пищи, оскорбляли, угрожали поместить в психиатрическую больницу, не разрешали выходить из здания, встречаться и созваниваться с родственниками и пользоваться телефоном.
В июне 2023 года незаконную деятельность пресекли стражи правопорядка. Всех пациентов освободили. Уголовное дело направили в Орджоникидзевский суд Уфы — на днях начнется рассмотрение уголовного дела. В случае, если Фемида признает «лекарей» виновными, то им, за похищение людей и удерживание их в неволе, грозит до 15 лет лишения свободы.