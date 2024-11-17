Погибли четверо детей и женщина. Опубликованы кадры страшного пожара в Новосибирской области

Следственный комитет РФ по Новосибирской области расследует обстоятельства пожара в селе Новоселье Купинского района, где погибли пять человек, включая несовершеннолетних. Прокуратура Купинского района контролирует ход расследования.
Известно, что возгорание произошло рано утром 17 ноября в частном доме, где находились восемь человек.
В результате пожара погибли женщина и четверо детей 2013, 2014, 2016 и 2018 года рождения. Отец и двое его сыновей 2010 и 2012 года рождения смогли спастись. Мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».