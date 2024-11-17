В Якутии жители девяти сел остались без света в 30-градусный мороз

«В ограничении находятся Рассолода, Хаптагай, Павловск, Хоточчу, Тит-Эбя, часть поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса и села Хоточчу, Тит-Эбя, Качиткацы Хангласского улуса. В 10:17 восстановлено электроснабжение в Нижнем Бестяхе. В ходе осмотра определено место повреждения в пролете опор между селами Павловск и Хаптагай», — рассказали в пресс-службе.