В Якутии жители девяти сел остались без света в 30-градусный мороз

По данным ПАО «Якутскэнерго» (входит в группу «Русгидро»), в воскресенье утром (08:44 местного времени) произошло отключение воздушной линии 35 кВ Л-33 «Нижний Бестях-Хаптагай».
«В ограничении находятся Рассолода, Хаптагай, Павловск, Хоточчу, Тит-Эбя, часть поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса и села Хоточчу, Тит-Эбя, Качиткацы Хангласского улуса. В 10:17 восстановлено электроснабжение в Нижнем Бестяхе. В ходе осмотра определено место повреждения в пролете опор между селами Павловск и Хаптагай», — рассказали в пресс-службе.
Восстановительные работы ведет бригада Майинского РЭС в составе семи человек и двух единиц спецтехники.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП ЖКХ республики, котельные в подобных случаях работают с помощью резервных источников питания.
По прогнозам Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных районах республики морозная погода. Температура воздуха днём минус 25, минус 30 градусов.