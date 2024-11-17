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С начала года в ДТП на Южном Урале погибли около 300 человек

За первые 10 месяцев этого года в авариях на дорогах Челябинской области погибли 282 человека, 11 из них — дети. Такую статистику обнародовала региональная Госавтоинспекция во Всемирный день памяти жертв ДТП, который отмечается каждое третье воскресенье ноября.

Источник: МЧС России

— Аварии происходят по вине водителей, которые нарушают правила дорожного движения. Большинство погибших в ДТП — молодые люди, которые являются экономической основой и локомотивом развития страны, — отметили в ГАИ.

В воскресенье, 17 ноября, в России, как и во всём мире, пройдут различные акции, участники которых призовут общественность вспомнить о погибших в авариях.

Трагические ДТП в Челябинской области чаще всего происходят на федеральных трассах. Одно из последних случилось 8 ноября на М-5 под Усть-Катавом. Там столкнулись три грузовика и легковушка. Два водителя погибли, один получил травмы.