С начала года в ДТП на Южном Урале погибли около 300 человек

— Аварии происходят по вине водителей, которые нарушают правила дорожного движения. Большинство погибших в ДТП — молодые люди, которые являются экономической основой и локомотивом развития страны, — отметили в ГАИ.
В воскресенье, 17 ноября, в России, как и во всём мире, пройдут различные акции, участники которых призовут общественность вспомнить о погибших в авариях.
Трагические ДТП в Челябинской области чаще всего происходят на федеральных трассах. Одно из последних случилось 8 ноября на М-5 под Усть-Катавом. Там столкнулись три грузовика и легковушка. Два водителя погибли, один получил травмы.