«Тойота» провалилась под лед в Иркутской области, пассажирка погибла

Трагедия на воде произошла в Иркутской области в ночь на 17 ноября. Как сообщили в региональном МЧС и Следкоме, чтобы сократить дорогу водитель «Тойоты» выехал на лёд на реке Витим в Бодайбо. Отъехав от берега на 20 метров авто стало уходить под воду с тремя людьми в салоне.