«Тойота» провалилась под лед в Иркутской области, пассажирка погибла

Трагедия на воде произошла в Иркутской области в ночь на 17 ноября. Как сообщили в региональном МЧС и Следкоме, чтобы сократить дорогу водитель «Тойоты» выехал на лёд на реке Витим в Бодайбо. Отъехав от берега на 20 метров авто стало уходить под воду с тремя людьми в салоне.
— Водителю и одному из пассажиров удалось покинуть тонущий автомобиль, еще один пассажир — 31-летняя женщина — утонула, — поделились в ГУ МЧС Иркутской области.
Сейчас следователи начали проверку по статье «Причинение смерти по неосторожности». Спасатели отметили, что на месте выезда стоят запрещающие знаки. А толщина льда, где провалилось авто, всего 10 см.