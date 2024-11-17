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«Тойота» провалилась под лед в Иркутской области, пассажирка погибла

Водитель и еще один пассажир успели выбраться из машины.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Трагедия на воде произошла в Иркутской области в ночь на 17 ноября. Как сообщили в региональном МЧС и Следкоме, чтобы сократить дорогу водитель «Тойоты» выехал на лёд на реке Витим в Бодайбо. Отъехав от берега на 20 метров авто стало уходить под воду с тремя людьми в салоне.

— Водителю и одному из пассажиров удалось покинуть тонущий автомобиль, еще один пассажир — 31-летняя женщина — утонула, — поделились в ГУ МЧС Иркутской области.

Сейчас следователи начали проверку по статье «Причинение смерти по неосторожности». Спасатели отметили, что на месте выезда стоят запрещающие знаки. А толщина льда, где провалилось авто, всего 10 см.