Изучил маршрут по минутам. Ревнивец из Ангарска не принял отказ возлюбленной и решил убить соперника

Слежка, ревность и самодельное взрывное устройство. Звучит как описание нового экшена или боевика, но для 37-летнего Дмитрия Алексеева (имя изменено — прим. ред.) эти обстоятельства оказались суровой реальностью. 15 января 2015 года жизнь мужчины разделилась на «до» и «после», а всё из-за взрыва на остановке в Ангарске, где сибиряк лишился ноги.
Пока одни гадали, был ли это спланированный теракт или случайность, следователи отрабатывали другую версию — месть.
Решил убрать соперника
В тот роковой день, уже почти 10 лет назад, Дмитрий Алексеев, как обычно, ждал свой автобус на остановке. Затем вспышка, громкий звук, кровь… В одну секунду мужчина лишился ноги, а жизнь оказалась «на волоске».
Позже он расскажет, что в тот момент машинально набрал номер жены и попрощался. Думал, это конец… Но «старая с косой» обошла Дмитрия стороной. Шесть операций, большая потеря крови, ампутация, травма руки и уха. Тяжелые испытания выпали на долю сибиряка из-за заочного знакомства со взрывателем. Виновник ревновал его к объекту своего обожания Дарье Коневой (имя изменено) и решил «убрать».
— Он поступил как последний трус, напал из-за угла, даже не поговорив со мной по-мужски. Даша — не вещь, которую можно просто присвоить себе, убив соперника. Она бы в любом случае сама сделала свой выбор, — рассказывал Дмитрий.
35-летний взрыватель на тот момент, за год до трагедии, пытался ухаживать за Дарьей. Даже признавался девушке в любви. Тогда у Дмитрия с Дашей ещё не было серьезных отношений, но отвечать взаимностью она все равно не стала.
Гайки, болты и слежка
Разбитое отказом сердце отказывалось принимать выбор Дарьи. И он стал следить за «соперником». Маршрут сибиряка был изучен в точности до минуты. Затем настал следующий этап — изготовление взрывчатки. Он нашпиговал ее гайками, болтами и другими средствами для усиления детонации. В роковой день ревнивец дождался, когда Алексеев придет на остановку, и активировал устройство. После чего убежал во двор и уехал на машине.
В роковой день на остановке находились и другие люди. ГУ МВД по Иркутской области. В своей безнаказанности он был уверен, ведь на следующий день сам (!) отвез девушку с ее матерью в полицию. И хотел навестить находившегося на грани жизни и смерти Дмитрия. Поймали взрывателя спустя две недели. Причем вычислили его через соцсети.
Нет, он не сделал компрометирующее селфи в момент преступления, а взломал страницу в соцсети возлюбленной и стал читать переписку с раненым сибиряком.
Признал вину и забрал слова обратно
Когда 35-летнего взрывателя взяли, дело не потеряло свой градус. При обыске в доме у него нашли и схему устройства, и ее «начинку». На одном из допросов он даже признал вину, рассказал все до мельчайших подробностей, не упустив моменты со слежкой. Только вот на суде он резко забрал слова назад.
— Никакого взрывного устройства я не делал, в тот день был дома в 50 км от Ангарска, о взрыве вообще узнал из новостей, — заявил он судье. — И любви к Дарье у меня никакой не было.
Многие в зале суда были в шоке от такого заявления. Прокурор поинтересовалась, зачем он признавался в преступлении на допросе. Ответ второй раз шокировал собравшихся.
— Меня заставили, пытали, избивали, воздействовали током. Обвинение продолжало приводить аргументы, подтверждающие вину ревнивца, но тот продолжал парировать. Несмотря на шокирующие заявления, суд решил, что доказательств достаточно, и отправил взрывателя «за решетку» на 13 лет строгого режима. Также он должен выплатить штраф в 130 тысяч и моральную компенсацию Дмитрию в миллион рублей.
Известно, что пострадавший требовал пять миллионов, но оспаривать решение не стал. Что касается дальнейшей судьбы пары, то они остались вместе и сыграли свадьбу.