Изучил маршрут по минутам. Ревнивец из Ангарска не принял отказ возлюбленной и решил убить соперника

В роковой день на остановке находились и другие люди. ГУ МВД по Иркутской области. В своей безнаказанности он был уверен, ведь на следующий день сам (!) отвез девушку с ее матерью в полицию. И хотел навестить находившегося на грани жизни и смерти Дмитрия. Поймали взрывателя спустя две недели. Причем вычислили его через соцсети.