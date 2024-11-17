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Бастрыкину доложат о драке в Башкирии, в которой погиб 32-летний мужчина

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела, возбужденного после драки в Белорецке. От полученного удара по голове скончался 32-летний мужчина.

В следкоме Башкирии возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». 23-летнего парня, от рук которого погиб потерпевший, задержали.

По данным следствия, вечером 15 ноября между пятью мужчинами в очереди в продуктовом магазине произошел словесный конфликт. Все вышли на улицу продолжать разборки и подозреваемый несколько раз ударил кулаками по лицу и голове 32-летнего оппонента. Удары были настолько сильными, что потерпевший скончался на месте.

— Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по РБ Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — прокомментировали в СК России.