Бастрыкину доложат о драке в Башкирии, в которой погиб 32-летний мужчина

В следкоме Башкирии возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». 23-летнего парня, от рук которого погиб потерпевший, задержали.
По данным следствия, вечером 15 ноября между пятью мужчинами в очереди в продуктовом магазине произошел словесный конфликт. Все вышли на улицу продолжать разборки и подозреваемый несколько раз ударил кулаками по лицу и голове 32-летнего оппонента. Удары были настолько сильными, что потерпевший скончался на месте.
— Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по РБ Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — прокомментировали в СК России.