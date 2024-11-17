Бастрыкину доложат о драке в Башкирии, в которой погиб 32-летний мужчина

По данным следствия, вечером 15 ноября между пятью мужчинами в очереди в продуктовом магазине произошел словесный конфликт. Все вышли на улицу продолжать разборки и подозреваемый несколько раз ударил кулаками по лицу и голове 32-летнего оппонента. Удары были настолько сильными, что потерпевший скончался на месте.