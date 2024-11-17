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В Красноярском крае в дорожном аварии погибли два человека

В Нижнеингашском районе столкнулись легковой автомобиль и КамАЗ.

Источник: УГИБДД РФ по Красноярскому краю

В Красноярском крае произошла смертельная авария. По информации ГАИ, она случилась накануне днем, 16 ноября, на 1148-м километре трассы Р-255 «Сибирь». По предварительной версии, за рулем легкового автомобиля «Тойота» находился 56-летний водитель. По каким-то причинам он не справился с управлением, иномарку вынесло на встречную полосу в тот момент, когда там проезжал грузовик «КАМАЗ» с полуприцепом.

В результате столкновения от легковушки осталась груда искореженного железа. У водителя и его 56-летней спутницы не было шансов на спасение. Они скончались от полученных травм на месте. Дорожная полиция устанавливает причины случившегося.

Нужно добавить, что в связи со сложной дорожной обстановкой автомобилистам нужно быть предельно внимательными на загородных трассах.