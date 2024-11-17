В Красноярском крае в дорожном аварии погибли два человека

В Красноярском крае произошла смертельная авария. По информации ГАИ, она случилась накануне днем, 16 ноября, на 1148-м километре трассы Р-255 «Сибирь». По предварительной версии, за рулем легкового автомобиля «Тойота» находился 56-летний водитель. По каким-то причинам он не справился с управлением, иномарку вынесло на встречную полосу в тот момент, когда там проезжал грузовик «КАМАЗ» с полуприцепом.