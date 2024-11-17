Олбани
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Падение БПЛА не повлияло на выполнение полетов из Ижевска

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Падение беспилотного летательного аппарата на предприятие в Удмуртии не повлияло на выполнение авиарейсов из аэропорта Ижевска. Об этом сообщил в своем телеграм-канале генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Синельников.

Источник: РИА "Новости"

«Аэропорт Ижевска до 08:30 (07:30 мск) был закрыт для полетов, на выполнение рейсов это событие не повлияло», — написал он.

По предварительной информации, беспилотник упал на заводской цех в Удмуртии. Пострадал один человек — его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По словам главы региона Александра Бречалова, на производстве выбило стекла, серьезных разрушений нет. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков сообщил, что система городского хозяйства города после инцидента с беспилотником работает штатно.