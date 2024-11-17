Падение БПЛА не повлияло на выполнение полетов из Ижевска

По предварительной информации, беспилотник упал на заводской цех в Удмуртии. Пострадал один человек — его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По словам главы региона Александра Бречалова, на производстве выбило стекла, серьезных разрушений нет. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков сообщил, что система городского хозяйства города после инцидента с беспилотником работает штатно.