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Цистерна сошла с рельсов на станции Батарейная Иркутска

Предварительно, причиной схода стало ненадлежащее содержание путей.

Источник: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Пустая цистерна сошла с рельсов на железнодорожной станции Батарейная в Иркутске. В результате происшествия никто не пострадал, задержек в движении не имеется, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, предварительно, причиной схода стало ненадлежащее содержание путей. Обстоятельства происшествия уточняются. На месте инцидента работают Иркутский транспортный прокурор, следователь Иркутского следственного отдела на транспорте Восточно-Сибирского СУТ СК России, СОГ ЛО МВД России на станции Иркутск-Пассажирский. Иркутская транспортная прокуратура организовала проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.