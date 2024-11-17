Цистерна сошла с рельсов на станции Батарейная Иркутска

Пустая цистерна сошла с рельсов на железнодорожной станции Батарейная в Иркутске. В результате происшествия никто не пострадал, задержек в движении не имеется, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, предварительно, причиной схода стало ненадлежащее содержание путей. Обстоятельства происшествия уточняются. На месте инцидента работают Иркутский транспортный прокурор, следователь Иркутского следственного отдела на транспорте Восточно-Сибирского СУТ СК России, СОГ ЛО МВД России на станции Иркутск-Пассажирский. Иркутская транспортная прокуратура организовала проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.