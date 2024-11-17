Три человека, включая ребенка, погибли от взрыва газа в мечети в Акмолинской области

АЛМАТЫ, 17 ноя — Sputnik. В Акмолинской области, в сельской мечети села Сабынды Коргалжынского района, произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщили в региональном ДЧС.
«В результате погиб мужчина 1978 года рождения. Под завалами спасателями найдено тело женщины 1983 и ребенка 2012 годов рождения», — говорится в сообщении.
Кроме того, еще 16 пострадавших доставлены в городскую больницу Астаны.
Отмечается, что в это время в мечети проводились поминальные обеды.
«На данный момент спасатели проводят разбор завалов. На место происшествия работают около 30 человек личного состава и 5 единиц техники ДЧС области, также оперативного спасательного отряда, Центра медицины катастроф, в составе психологов, кинологическая служба города Астаны», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что прибывшие спасатели вынесли шесть газовых баллонов, а их всего было семь.
Для установления причины назначена исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Акмолинской области и г. Астаны.
На базе ДЧС Акмолинской области развернут оперативный штаб, работает телефон горячей линии 87162520950.