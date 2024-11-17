Три человека, включая ребенка, погибли от взрыва газа в мечети в Акмолинской области

«На данный момент спасатели проводят разбор завалов. На место происшествия работают около 30 человек личного состава и 5 единиц техники ДЧС области, также оперативного спасательного отряда, Центра медицины катастроф, в составе психологов, кинологическая служба города Астаны», — сообщили в ведомстве.