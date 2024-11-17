«Машины в хлам»: гололёд стал причиной массового ДТП в Надеждинском районе

В районе поселка Мирный в Надеждинском районе сразу несколько машин попали в ДТП. По предварительным данным, аварии произошли из-за гололедных явлений с утра.
Как сообщают пользователи социальных сетей, в этой месте на одном из поворотом сначала водитель Toyota Prius не справился с управлением и съехал в кювет. Спустя некоторое время управлявший Honda Fit тоже съехал в кювет. Там он и ударил уже стоявший вне дороги Prius. Honda в итоге опрокинулась. Позже в тот же кювет съехал и Suzuki SX4, где совершил столкновение с Toyota Prius и опрокинулся.
По информации прибывших на место аварийных комиссаров, никто не пострадал.
Вместе с тем, правительство Приморского края сообщило что субботний ливень не повлиял на движение автотранспорта. Проезд есть ко всем населенным пунктам.
«На потенциально опасных участках дорог края ночью работали комбинированные дорожные машины», — сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
К слову, в субботу наибольшее количество осадков в виде снега выпало в Чугуевском и Красноармейском округах, по 10 см.
Между тем, полиция Приморья ещё раз призвала автовладельцев быть предельно внимательными. На некоторых участках дорог сохраняются заледеневшие участки. По возможности, людей просят не пользоваться личным авто.