«Машины в хлам»: гололёд стал причиной массового ДТП в Надеждинском районе

Как сообщают пользователи социальных сетей, в этой месте на одном из поворотом сначала водитель Toyota Prius не справился с управлением и съехал в кювет. Спустя некоторое время управлявший Honda Fit тоже съехал в кювет. Там он и ударил уже стоявший вне дороги Prius. Honda в итоге опрокинулась. Позже в тот же кювет съехал и Suzuki SX4, где совершил столкновение с Toyota Prius и опрокинулся.