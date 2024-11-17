Во Владивостоке мужчина угрожал взорвать баллоны с газом из-за жены

Отмечается, что в воскресенье в дежурную часть полиции поступило сообщение местного жителя о том, что во дворе дома на улице Надибаидзе во Владивостоке неизвестный мужчина достал из автомобиля «Субару» баллоны с пропаном и угрожает их уничтожить.