Во Владивостоке мужчина угрожал взорвать баллоны с газом из-за жены

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя — РИА Новости. Мужчина во Владивостоке угрожал взорвать баллоны с газом у многоквартирного дома во Владивостоке, требуя, чтобы к нему пришла жена, он задержан, сообщает полиция Владивостока.
Отмечается, что в воскресенье в дежурную часть полиции поступило сообщение местного жителя о том, что во дворе дома на улице Надибаидзе во Владивостоке неизвестный мужчина достал из автомобиля «Субару» баллоны с пропаном и угрожает их уничтожить.
«По указанному заявителем адресу незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Владивостоку. Полицейские задержали 32-летнего жителя Дальнегорска и доставили его в отдел полиции для разбирательства», — говорится в сообщении.
По информации прокуратуры Приморья, мужчина демонстративно производил манипуляции с газовыми баллонами, в том числе разливая вокруг них бензин, требуя, чтобы к нему пришла его жена.
В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.