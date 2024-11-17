Комсомольчанка на Volkswagen переехала пятиклассницу на пешеходном переходе

В Комсомольске-на-Амуре автоледи сбила 11-летнюю школьницу на «зебре». Девочку доставили в больницу, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Хабаровского края.
Инцидент произошел 17 ноября около 11:30 у дома № 75 по проспекту Победы. 56-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen, поворачивала с улицы Лазо на проспект Победы. Во время маневра она не уступила дорогу девочке, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП школьница получила травму живота и была госпитализирована для медицинской помощи. В отношении водителя составлен административный протокол по статье 12.18 КоАП РФ за нарушение правил проезда пешеходного перехода. Наказание, которое грозит владелице иномарки — штраф от 1500 до 2500 рублей.
Также возбуждено дело по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение лёгкое вреда здоровью потерпевшего. По ней водителю может грозить лишение прав на срок до полутора лет. Окончательное решение будет вынесено после проведения судебно-медицинской экспертизы.