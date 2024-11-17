Комсомольчанка на Volkswagen переехала пятиклассницу на пешеходном переходе

Инцидент произошел 17 ноября около 11:30 у дома № 75 по проспекту Победы. 56-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen, поворачивала с улицы Лазо на проспект Победы. Во время маневра она не уступила дорогу девочке, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.