Мужчиной с пропановыми баллонами во Владивостоке оказался приезжий

В пресс-службе МВД Приморья рассказали, кем оказался мужчина, который перепугал жителей Владивостока в районе Надибаидзе, 30. Выяснилось, это 32-летний житель Дальнегорска, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
В ведомстве объяснили, раскрыть все подробности об этом человеке они не могут. Поэтому, кем работает этот мужчина, почему его жена оказалась во Владивостоке, все эти вопросы остаются открытыми. Хотя бы стало ясно, что на место «свидания» он приехал на своей «Субару». В ней он и привез баллоны с пропаном.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, днем 17 ноября житель Приморья приехал к «гостинкам» в районе Чуркина и требовал жену выйти на диалог с ним. Он достал пропановые баллоны, бензин и угрожал подрывом. Пока на место не приехала полиция, неравнодушные жители отговаривали приморца от безумной затеи.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке из-за конфликта с супругом 24-летняя девушка попала в больницу. Полиция после случившегося организовала проверку.