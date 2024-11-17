Мужчиной с пропановыми баллонами во Владивостоке оказался приезжий

В ведомстве объяснили, раскрыть все подробности об этом человеке они не могут. Поэтому, кем работает этот мужчина, почему его жена оказалась во Владивостоке, все эти вопросы остаются открытыми. Хотя бы стало ясно, что на место «свидания» он приехал на своей «Субару». В ней он и привез баллоны с пропаном.