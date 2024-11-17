Женщина погибла при провале автомобиля под лёд в Иркутской области

В ночь с 16 на 17 ноября на реке Витим в Бодайбо под лёд провалился автомобиль. Водитель «Тойоты» решил сократить путь, не обращая внимание на запрет выезда на замёрзшие водоёмы вне оборудованных ледовых переправ.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, в 20 метрах от берега машина, в салоне которой находились три человека, начала тонуть. Водителю и одному из пассажиров удалось вовремя выбраться из автомобиля и добраться до берега. 31-летняя женщина, не успевшая выбраться из машины, утонула.
Известно, что толщина льда в месте провала составляет около 10 сантиметров, глубина — около 6 метров. Следователи организовали проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По её результатам будет принято процессуальное решение.