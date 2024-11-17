Женщина погибла при провале автомобиля под лёд в Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, в 20 метрах от берега машина, в салоне которой находились три человека, начала тонуть. Водителю и одному из пассажиров удалось вовремя выбраться из автомобиля и добраться до берега. 31-летняя женщина, не успевшая выбраться из машины, утонула.