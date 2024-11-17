Женщина сбила ребенка на переходе в Комсомольске-на-Амуре

С травмой живота девочку увезли в больницу. На женщину составили протокол за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, а также завели административное дело за нарушение Правил дорожного движения или правил использования транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Решение по нему примут после окончания судебно-медицинской экспертизы.