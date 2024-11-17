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Женщина сбила ребенка на переходе в Комсомольске-на-Амуре

Девочку увезли в больницу с травмой.

Источник: Комсомольская правда

Школьница получила травмы, попав под машину на регулируемом пешеходном переходе в Комсомольске-на-Амуре. Авария произошла 17 ноября в 11:30 в районе дома № 75 по проспекту Победы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

На девочку наехала 56-летняя женщина на «Фольксвагене». Она ехала по улице Лазо и, поворачивая на проспект Победы, не пропустила 11-летнюю девочку, наехав на нее.

«Водитель не предоставила преимущество в движении и совершила наезд на 11-летнюю девочку, переходившую проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора и слева направо по ходу движения транспортного средства», — сообщили в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре.

С травмой живота девочку увезли в больницу. На женщину составили протокол за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, а также завели административное дело за нарушение Правил дорожного движения или правил использования транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Решение по нему примут после окончания судебно-медицинской экспертизы.