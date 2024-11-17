В Красноярском крае за сутки потушили 24 пожара

Сводка ГУ МЧС России по Красноярскому краю: за минувшие сутки в регионе были потушены 24 пожара. Спасены семь человек, обошлось без пострадавших и погибших.
Среди причин, которые привели к возгоранию, спасатели называют неосторожное обращение с огнем — 11 случаев, короткое замыкание в электропроводке или электроприборах — 9 случаев. И несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Намного конкретики. Так, на улице Павлова в кафе сгорело кухонное оборудование и подсобное помещение на площади 70 квадратных метров. И всё из-за короткого замыкания. А в деревне Косые ложки (Шарыповский муниципальный район) потушили возгорание в хозяйственной постройке. Сгорел пол на площади 10 квадратных метров по причине того, что хозяева не умеют обращаться с огнем.
Хуже всего пришлось владельцам дома в микрорайоне База Морфлота в Канске. Там из-за печи сгорел и дом, и гараж на площади 150 квадратных метров. 16 спасателей тушили огонь несколько часов.