В Красноярском крае за сутки потушили 24 пожара

Намного конкретики. Так, на улице Павлова в кафе сгорело кухонное оборудование и подсобное помещение на площади 70 квадратных метров. И всё из-за короткого замыкания. А в деревне Косые ложки (Шарыповский муниципальный район) потушили возгорание в хозяйственной постройке. Сгорел пол на площади 10 квадратных метров по причине того, что хозяева не умеют обращаться с огнем.