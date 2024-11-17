В Челябинске из горящего дома эвакуировали 5 человек

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, причиной пожара стало возгорание вещей в квартире на третьем этаже.
На место оперативно прибыли силы огнеборцев. Им удалось локализовать и ликвидировать горение на площади в 10 квадратных метров. С помощью спасательных комплектов из дома было эвакуировано 5 человек.
По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. В ведомстве рекомендуют жителям регулярно проводить ревизию электрических приборов, выключать (особенно на ночь) неиспользуемые приборы из сети, а также приобрести автономный пожарных извещатель.