Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС Башкирии рассказали о первых жертвах тонкого льда

В МЧС Башкирии рассказали о первых жертвах тонкого льда в Приволжском федеральном округе и предупредили жителей республики об опасности выхода на водоемы.

Источник: Следственный комитет РФ

По данным ведомства, в Кировской области восьмилетняя девочка погибла во время прогулки с ровесницей. Они шли вдоль берега на реке Вятка на прибрежной полосе льда и провалились. Одну девочку спас очевидец, вторая утонула. В Самарской области под воду ушел 74-летний рыбак.

В Башкирии лед на некоторых водоемах уже сформировался. Но его толщина пока менее 7 см и не сможет выдержать вес человека.

При этом спасатели отмечают, что лед промерзает неравномерно. Тонкий лед находится у берегов, в местах слияния рек, на изгибах, около мостов и вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков.

При стабильный минусовой температуре лед в среднем за сутки нарастает на 1−2 см. Если температура держится около ноля, то скорость снижается.

несчастный случай