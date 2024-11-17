В МЧС Башкирии рассказали о первых жертвах тонкого льда

По данным ведомства, в Кировской области восьмилетняя девочка погибла во время прогулки с ровесницей. Они шли вдоль берега на реке Вятка на прибрежной полосе льда и провалились. Одну девочку спас очевидец, вторая утонула. В Самарской области под воду ушел 74-летний рыбак.