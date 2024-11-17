В МЧС Башкирии рассказали о первых жертвах тонкого льда

По данным ведомства, в Кировской области восьмилетняя девочка погибла во время прогулки с ровесницей. Они шли вдоль берега на реке Вятка на прибрежной полосе льда и провалились. Одну девочку спас очевидец, вторая утонула. В Самарской области под воду ушел 74-летний рыбак.
В Башкирии лед на некоторых водоемах уже сформировался. Но его толщина пока менее 7 см и не сможет выдержать вес человека.
При этом спасатели отмечают, что лед промерзает неравномерно. Тонкий лед находится у берегов, в местах слияния рек, на изгибах, около мостов и вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков.
При стабильный минусовой температуре лед в среднем за сутки нарастает на 1−2 см. Если температура держится около ноля, то скорость снижается.