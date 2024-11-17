В жилых домах Уфы восстановили подачу тепла после аварии

В Дёме восстановили подачу тепла в жилые дома после коммунальной аварии, произошедшей накануне. Напомним, из-за коррозионного повреждения на подающем трубопроводе в 96 МКД возникли проблемы с отоплением, в 73 коммунальщикам пришлось отключить воду.
Ранее в МЧС республики сообщали, что неполадки должны устранить к двум часам ночи 17 ноября, уже к утру во всех домах вновь появилось отопление.
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