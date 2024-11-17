Водитель насмерть сбил пешехода на участке федеральной трассы в Братске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, 45-летний водитель автомобиля «Тойота» допустил наезд на 47-летнего мужчину, который находился на проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина скончался на месте от полученных травм. Известно, что одежда погибшего не была оснащена световозвращающими элементами.