Водитель насмерть сбил пешехода на участке федеральной трассы в Братске

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пешеход. Авария произошла в тёмное время суток — около 2 часов ночи 7 ноября на участке федеральной трассы «Вилюй», который проходит через жилой район Гидростроитель в Братске.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, 45-летний водитель автомобиля «Тойота» допустил наезд на 47-летнего мужчину, который находился на проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина скончался на месте от полученных травм. Известно, что одежда погибшего не была оснащена световозвращающими элементами.
В момент аварии водитель иномарки был трезв. Полицейские организовали проверку, в ходе которой выяснят причины и условия произошедшего и дадут случившемуся правовую оценку.