Полиция задержала подростков после нападения на охранника в ТЦ Владивостока

Во Владивостоке удалось задержать двоих подростков, которые избили охранника в торговом центре «Надежда». Отметим, что нападали на человека трое, но один из хулиганов не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. В ведомстве приняли решение заключить под стражу обоих подозреваемых. Соответствующее ходатайство уже направили в суд.
Напомним, 14 ноября трое подростков избили охранника торгового центра «Надежда» после того, как он заступился за женщину продавца. Все попало на видео, на кадрах отчетливо видно, как парни наносят мужчине удары кулаками, ногами и битой. Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Видео, как на подростков, надевают наручники и выводят из отделения, мы опубликовали в нашем telegram-канале.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как житель села Чигири Амурской области отказался цивилизованно общаться с сотрудником патрульно-постовой службы во Владивостоке и избил его. Теперь в отношении него завели уголовное дело.