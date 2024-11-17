Полиция задержала подростков после нападения на охранника в ТЦ Владивостока

Напомним, 14 ноября трое подростков избили охранника торгового центра «Надежда» после того, как он заступился за женщину продавца. Все попало на видео, на кадрах отчетливо видно, как парни наносят мужчине удары кулаками, ногами и битой. Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Видео, как на подростков, надевают наручники и выводят из отделения, мы опубликовали в нашем telegram-канале.