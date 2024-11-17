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Слесарь из Усолья лишился более 11 млн рублей в попытке заработать на фондовом рынке

Мужчина оформил кредит и перечислил все деньги на «брокерский счет».

Источник: Freepik

49-летний житель Усолья наткнулся на рекламу заработка на фондовом рынке в интернете. Перейдя по ссылке, мужчина внес данные в анкету. Позже с ним в мессенджере связался якобы инвестиционный консультант, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, мужчина, выполняя указания собеседника, установил на телефон приложение для «торгов» и внес первоначальный депозит. Лжеброкер убедил пострадавшего оформить кредит и перечислить все средства на «брокерский счет», чтобы увеличить заработок. Всего житель Иркутской области лишился 11 млн 62 тысячи рублей.