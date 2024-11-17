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Слесарь из Иркутской области отдал аферистам более 11 млн

Мужчина взял кредит и перевел деньги якобы на брокерский счет.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области 49-летний слесарь из Усолья-Сибирского попался на удочку аферистов. Мужчина увидел рекламу о заработке на фондовом рынке и решил заполнить анкету. После этого ему через мессенджер позвонил якобы консультант по инвестициям. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.

— Собеседник предложил установить на телефон «торговое» приложение и внести первоначальный депозит. Для увеличения заработка лжеброкер уговорил мужчину оформить кредит и перечислить все деньги на «брокерский счет», — поделились в ведомстве.

В МВД также напомнили, что для торговли на фондовом рынке необходимо иметь базовые знания об устройстве работы. Узнать это можно у официальных представителей фин. организаций.