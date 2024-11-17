Слесарь из Иркутской области отдал аферистам более 11 млн

В Иркутской области 49-летний слесарь из Усолья-Сибирского попался на удочку аферистов. Мужчина увидел рекламу о заработке на фондовом рынке и решил заполнить анкету. После этого ему через мессенджер позвонил якобы консультант по инвестициям. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.