Мощный порыв ветра сорвал часть металлической конструкции с фасада дома во Владивостоке

Часть фасада дома на улице Кипарисовой, 2А во Владивостоке сорвало мощным порывом ветра, сообщает ИА PrimaMedia. Ролик уже разлетелся по социальным сетям.
По сообщению очевидцев, обломки металлической конструкции колышутся на ветру в разные стороны. Также, по словам местных жителей, грохот мешал им спать всю предыдущую ночь.
«Это уже не первый раз. Ранее подобные части фасада уже отлетали и падали, благо обошлось без жертв», — комментируют местные жители.
Напомним, что во Владивостоке после обеда в субботу разбушевалась непогода: мощный ливень вперемешку с сильным ветром ударил по дальневосточной столице. В связи с этим коммунальные службы Владивостока перешли в режим повышенной готовности.