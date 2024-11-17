В Ростове из-за драки, в которой серьезно пострадал мужчина, начата проверка

Началась словесная перепалка. Возможно, до рукоприкладства и не дошло бы, если бы один из участников ссоры не выкрикнул что-то вслед уходящему оппоненту. После этого замечания конфликт вспыхнул с новой силой. По словам свидетелей, в результате один человек пострадал так сильно, что оказался в реанимации.