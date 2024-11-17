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В Ростове из-за драки, в которой серьезно пострадал мужчина, начата проверка

В результате потасовки на Лелюшенко один человек попал в реанимацию.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону у многоквартирного дома, расположенного на улице Лелюшенко, произошел конфликт между двумя компаниями. Со слов очевидцев, у подъезда распивала спиртное группа мужчин. В этот момент из дома вышли еще двое.

Началась словесная перепалка. Возможно, до рукоприкладства и не дошло бы, если бы один из участников ссоры не выкрикнул что-то вслед уходящему оппоненту. После этого замечания конфликт вспыхнул с новой силой. По словам свидетелей, в результате один человек пострадал так сильно, что оказался в реанимации.

— В дежурную часть поступило сообщение о нарушении общественного порядка во дворе многоквартирного дома на улице Лелюшенко. Прибывшие на место полицейские выяснили, что в ходе конфликта гражданин получил травму и был госпитализирован. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются участники, обстоятельства конфликта, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.