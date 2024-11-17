Житель Хабаровска избил нового знакомого, отобрал у него куртку и телефон

Импровизированное застолье было решено организовать на общем балконе в многоквартирном доме на улице Павла Морозова. Бутылка за бутылкой, слово за слово, и начался конфликт. Новый знакомый избил мужчину, снял с него куртку и забрал телефон. Всего ущерб составил 40 тысяч рублей.