Житель Хабаровска избил нового знакомого, отобрал у него куртку и телефон

Подозреваемого в грабеже задержали в Хабаровске. Вечером житель Индустриального района возвращался домой из магазина, когда к нему подошел незнакомец. Мужчины разговорились, новый товарищ предложил вместе выпить, второй согласился. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Импровизированное застолье было решено организовать на общем балконе в многоквартирном доме на улице Павла Морозова. Бутылка за бутылкой, слово за слово, и начался конфликт. Новый знакомый избил мужчину, снял с него куртку и забрал телефон. Всего ущерб составил 40 тысяч рублей.
«Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель поселка имени Горького. Ранее фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и убийство, отбывал наказание в исправительных колониях», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
По словам задержанного, телефон он сдал в комиссионку на улице Краснореченской за девять тысяч рублей. Работники торговой точки рассказали, что к приходу полиции они успели его продать.
Во время выемки в отделе полиции оперативники изъяли похищенную у потерпевшего верхнюю одежду и вернули владельцу.
Заведено уголовное дело о грабеже мужчину ждет до семи лет лишения свободы. Его водворили в изолятор временного содержания. Меру пресечения ему изберет суд.