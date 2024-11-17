На Украине экстренно отключили свет после серии взрывов

«Оператор системы передачи срочно ввел экстренные отключения электроэнергии», — приводит ведомство слова своего главы Германа Галущенко.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны уже несколько часов звучит воздушная тревога.
Как пишут украинские СМИ и Telegram-канале, минувшей ночью и рано утром серии взрывов гремели в Харькове, Киеве, Николаеве, Днепропетровске и Павлограде, в подконтрольном киевским властям Запорожье и в Черкасской области.
В Одессе, по информации николаевского пророссийского сопротивления, ракетный удар привел к вторичной детонации, несколько районов города остались без света и воды.
Позже стало известно о сериях взрывов в Полтавской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской областях, в городе Ровно и в Мукачево в Закарпатской области.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.