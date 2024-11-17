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На Украине экстренно отключили свет после серии взрывов

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Минэнерго Украины заявило в Telegram-канале об экстренных отключениях электроэнергии.

Источник: © РИА Новости

«Оператор системы передачи срочно ввел экстренные отключения электроэнергии», — приводит ведомство слова своего главы Германа Галущенко.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны уже несколько часов звучит воздушная тревога.

Как пишут украинские СМИ и Telegram-канале, минувшей ночью и рано утром серии взрывов гремели в Харькове, Киеве, Николаеве, Днепропетровске и Павлограде, в подконтрольном киевским властям Запорожье и в Черкасской области.

В Одессе, по информации николаевского пророссийского сопротивления, ракетный удар привел к вторичной детонации, несколько районов города остались без света и воды.

Позже стало известно о сериях взрывов в Полтавской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской областях, в городе Ровно и в Мукачево в Закарпатской области.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

энергетика