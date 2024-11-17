В Уссурийске отыскали похищенный обманом внедорожник за 15 млн рублей из Томска

В ОМВД России по Октябрьскому району Томска поступило заявление от местного жителя о краже внедорожника. Потерпевший сообщил, что в мае 2023 года оставил авто на ремонт в сервисе и уехал из региона. Спустя несколько дней ему позвонил бывший партнер по бизнесу, заявив о серьезных финансовых проблемах. Он предложил продать иномарку для решения вопросов, на что заявитель согласился. Затем экс-партнер забрал автомобиль из сервиса.