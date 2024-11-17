В Уссурийске отыскали похищенный обманом внедорожник за 15 млн рублей из Томска

Томские правоохранители отыскали похищенный обманом внедорожник в Уссурийске, сообщает ИА PrimaMedia.Дорогой автомобиль стоимостью в 15 миллионов рублей похитил экс-партнер владельца транспорта. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Томской области.
В ОМВД России по Октябрьскому району Томска поступило заявление от местного жителя о краже внедорожника. Потерпевший сообщил, что в мае 2023 года оставил авто на ремонт в сервисе и уехал из региона. Спустя несколько дней ему позвонил бывший партнер по бизнесу, заявив о серьезных финансовых проблемах. Он предложил продать иномарку для решения вопросов, на что заявитель согласился. Затем экс-партнер забрал автомобиль из сервиса.
Позже владелец узнал, что история о долгах была вымышленной: автомобиль был продан бывшим компаньоном, а, а вырученные денежные средства тот присвоил и распорядился ими по своему усмотрению.
Полицейские задержали 43-летнего жителя Северска ранее уже судимого. Его подозревают в мошенничестве с автомобилем. А похищенный внедорожник томская полиция обнаружила аж в Уссурийске.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Автомобиль возвращен владельцу. По просьбе следствия суд постановил заключить подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.