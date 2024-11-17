Житель Ростовской области присвоил забытый на лавке телефон и попал под следствие

В городе Шахты Ростовской области женщина забыла телефон на лавке у подъезда своего дома. Когда дончанка вернулась за гаджетом, его там уже не оказалось. Женщина написала заявление в полицию.
Оперативники выяснили, что мобильный забрал 41-летний сосед горожанки. Мужчина видел, что женщина оставила гаджет на скамейке и ушла, но возвращать ей он его не стал. Мобильный стоимостью 12 тысяч рублей шахтинец оставил себе.
— В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Если материалы дела дойдут до суда, и мужчину признают виновным, то ему может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.