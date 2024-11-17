Житель Ростовской области присвоил забытый на лавке телефон и попал под следствие

Оперативники выяснили, что мобильный забрал 41-летний сосед горожанки. Мужчина видел, что женщина оставила гаджет на скамейке и ушла, но возвращать ей он его не стал. Мобильный стоимостью 12 тысяч рублей шахтинец оставил себе.