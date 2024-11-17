Челябинец, избитый в турецком отеле, выиграл суд у туроператора

Туроператор полностью удовлетворил требования туриста, избитого в турецком отеле. Об этом сообщил в своем telegram-канале юрист Игорь Косицын.
«По результатам рассмотрения досудебной претензии туриста, которого в конце сентября избили в турецком отеле, туроператор Anex Tour полностью удовлетворил изложенные требования, выплатив 47 654 рубля в качестве компенсации стоимости, оплаченной за вынужденное переселение в другой отель, 100 000 рублей — в качестве компенсации морального вреда пострадавшему туристу, 50 000 рублей — в качестве компенсации морального вреда супруге пострадавшего», — сообщил Косицын.
Юрист подчеркнул, что тупоператор не стал оспаривать сумму требований, указав в ответе на претензию, что видео инцидента отель ему не предоставил, поскольку оно изъято полицией, и заявил, что своей вины не признает. Но, учитывая репутационные риски, принял решение удовлетворить требования и урегулировать конфликт. Косицын утверждает, что доволен таким результатом еще и потому, что он полностью опровергает скептические мнения хейтов и оскорбительные высказывания в адрес пострадавших туристов.