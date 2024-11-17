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В Иркутской области машина провалилась под лед, погибла женщина

ИРКУТСК, 17 ноя — РИА Новости. На реке Витим под лед провалилась иномарка, погибла женщина-пассажир, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.

Источник: Газета.Ру

Ночью в воскресенье на реке Витим в городе Бодайбо водитель Toyota Premio, желая сократить путь, выехал на лед вне ледовой переправы. В 20 метрах от берега машина, в которой находились три человека, провалилась под лед.

«Водителю и одному из пассажиров удалось покинуть тонущий автомобиль, ещё один пассажир — 31-летняя женщина — утонула», — говорится в сообщении.

Отмечается, что место происшествия оборудовано запрещающими знаками. Толщина льда в месте провала около 10 см, глубина — 6 метров. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

МЧС
несчастный случай