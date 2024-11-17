Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске осудили серийного вора за обчищенные дачи

В Красноярске суд приговорил 46-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за серию краж с дачных участков.

Источник: AP 2024

Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

Осенью прошлого года в дежурную часть поступило десять заявлений от владельцев дач, расположенных в Кировском районе, о хищении имущества. Все кражи имели схожий почерк: злоумышленник проникал на участки через разбитые окна или вскрытые двери.

Преступник выносил различные ценные предметы, включая удлинители и садовый инвентарь. Общая сумма ущерба превысила 170 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Как оказалось, он уже имел судимость за имущественные преступления и вновь вернулся к незаконной деятельности, сдавая похищенные вещи в ломбарды.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее рассказывали, что в Красноярске осудили сотрудника магазина за кражу бонусных баллов.