В Красноярске осудили серийного вора за обчищенные дачи

Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.
Осенью прошлого года в дежурную часть поступило десять заявлений от владельцев дач, расположенных в Кировском районе, о хищении имущества. Все кражи имели схожий почерк: злоумышленник проникал на участки через разбитые окна или вскрытые двери.
Преступник выносил различные ценные предметы, включая удлинители и садовый инвентарь. Общая сумма ущерба превысила 170 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Как оказалось, он уже имел судимость за имущественные преступления и вновь вернулся к незаконной деятельности, сдавая похищенные вещи в ломбарды.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.
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