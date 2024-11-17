Жительницы Башкирии старше 40 лет чаще стали рожать

В то же время девушки младше 20 лет все реже хотят рожать: в 2023 году их было 748 человек, а в этом году всего 709. Как рассказали в Башстате, но и среди молодых мам есть многодетные. Так, три жительницы региона младше 20 лет уже имеют статус многодетной.