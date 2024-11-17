Жительницы Башкирии старше 40 лет чаще стали рожать

В Башкирии выросло число женщин, которые решаются рожать после 40 лет. Согласно аналитике республиканских статистиков, если за первые девять месяцев в 2023 года мамами стали 1 225 женщин старше 40 лет, то в этом году их количество увеличилось до 1 277 (+4,2%). Уточняется, что 179 жительниц республики родили ребенка впервые.
В то же время девушки младше 20 лет все реже хотят рожать: в 2023 году их было 748 человек, а в этом году всего 709. Как рассказали в Башстате, но и среди молодых мам есть многодетные. Так, три жительницы региона младше 20 лет уже имеют статус многодетной.
Чаще всего на роды решаются женщины в возрасте 20−24 года. На их долю приходится 3 084 человека. В прошлом году чаще всего первых детей рожали в возрасте 25−29 лет.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.