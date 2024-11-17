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Водитель «Тойоты» сбил пешехода насмерть в Братске

Авария произошла ночью и на мужчине не было светоотражателей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске 45-летний водитель «Тойоты Камри» насмерть сбил 47-летнего пешехода. Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области, сейчас местные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП. Все произошло на трассе «Вилюй» в жилом районе Гидростроитель.

— Водитель в момент ДТП находился за рулем в трезвом состоянии. Госавтоинспекторы обратили внимание на то, что одежда погибшего не была оснащена световозвращающими элементами, — поделились в ведомстве.

Следователи будут выяснять обстоятельства ДТП и дадут оценку согласно букве закона.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что слесарь из Усолья — Сибирского решил заработать на фондовом рынке и потерял более 11 миллионов рублей. Деньги он взял в кредит.