Водитель «Тойоты» сбил пешехода насмерть в Братске

В Братске 45-летний водитель «Тойоты Камри» насмерть сбил 47-летнего пешехода. Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области, сейчас местные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП. Все произошло на трассе «Вилюй» в жилом районе Гидростроитель.
— Водитель в момент ДТП находился за рулем в трезвом состоянии. Госавтоинспекторы обратили внимание на то, что одежда погибшего не была оснащена световозвращающими элементами, — поделились в ведомстве.
Следователи будут выяснять обстоятельства ДТП и дадут оценку согласно букве закона.
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