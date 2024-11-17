Власти рассказали о состоянии пострадавшего из-за падения БПЛА в Ижевске

Ранее Бречалов сообщал, что утром в Ижевске произошел взрыв в результате падения беспилотника. На производстве выбило стекла, серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован, один человек пострадал.
«Последние данные: пострадавший с травмой головы после осмотра специалистами и проведения необходимых диагностических мероприятий отпущен домой под амбулаторное наблюдение», — сообщил глава Удмуртии.
На данный момент бригада скорой помощи продолжает дежурство до окончания работы всех оперативных служб, добавил Бречалов.