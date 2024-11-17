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Власти рассказали о состоянии пострадавшего из-за падения БПЛА в Ижевске

УФА, 17 ноя — РИА Новости. Пострадавший после падения БПЛА в Ижевске с травмой головы отпущен домой под амбулаторное наблюдение после осмотра специалистами и проведения необходимых диагностических мероприятий, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее Бречалов сообщал, что утром в Ижевске произошел взрыв в результате падения беспилотника. На производстве выбило стекла, серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован, один человек пострадал.

«Последние данные: пострадавший с травмой головы после осмотра специалистами и проведения необходимых диагностических мероприятий отпущен домой под амбулаторное наблюдение», — сообщил глава Удмуртии.

На данный момент бригада скорой помощи продолжает дежурство до окончания работы всех оперативных служб, добавил Бречалов.

несчастный случай