Власти рассказали о состоянии пострадавшего из-за падения БПЛА в Ижевске

УФА, 17 ноя — РИА Новости. Пострадавший после падения БПЛА в Ижевске с травмой головы отпущен домой под амбулаторное наблюдение после осмотра специалистами и проведения необходимых диагностических мероприятий, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.