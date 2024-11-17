Жительница Сосновоборска поверила мошенникам и осталась без жилья

Уже в июле женщине позвонили снова — на этот раз преступники сообщили, что злодеи пытаются завладеть уже жильем. Однако и здесь нашлось решение — пенсионерке надо было обратиться в риэлторское агентство для якобы фиктивной продажи квартиры. На самом деле сделка была настоящей и в итоге жительница Сосновоборска осталась без жилплощади, а полученные 3,6 млн рублей снова перевела мошенникам.