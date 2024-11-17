Жительница Сосновоборска поверила мошенникам и осталась без жилья

Жительница Сосновоборска поверила мошенникам и потеряла более 8 млн рублей. Как рассказали в прокуратуре, в начале этого года 75-летней женщине позвонили неизвестные и сообщили, что ее личные данные похищены и преступники пытаются завладеть деньгами пенсионерки. Впрочем, чтобы этого не допустить, женщине надо было сначала перевести все свои накопления на «безопасный счет». Так пенсионерка потеряла 4,6 млн рублей.
Уже в июле женщине позвонили снова — на этот раз преступники сообщили, что злодеи пытаются завладеть уже жильем. Однако и здесь нашлось решение — пенсионерке надо было обратиться в риэлторское агентство для якобы фиктивной продажи квартиры. На самом деле сделка была настоящей и в итоге жительница Сосновоборска осталась без жилплощади, а полученные 3,6 млн рублей снова перевела мошенникам.
По факту произошедшего заведено уголовное дело, личности причастных устанавливаются.
Отметим, что только за эту неделю злоумышленники обманули 162 красноярца. В целом с начала года жертвами мошенников стали почти 11 тысяч человек — они перевели злоумышленникам около 3 млрд рублей.