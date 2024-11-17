Получил переохлаждение за короткое время: в городе Юности под лед провалился мужчина

Водоемы Хабаровского края понемногу начинают покрываться льдом. Однако его толщина пока недостаточна для того, чтобы выдержать тяжесть человека. Так произошло и в городе Юности. Спасатели Комсомольска-на-Амуре помогли провалившемуся под лед рыбаку. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Вызов о помощи поступил около семи часов утра 17 ноября от очевидцев. Они рассказали, что около городской набережной на Амуре в полынью попал рыбак. На место быстро выехали спасатели МЧС и городского поисково-спасательного отряда. Они оделись в гидрокостюм и спасательные жилеты и вытащили из воды мужчину с помощью веревки и жестких носилок. Пострадавший успел получить переохлаждение: на машине скорой помощи его увезли в больницу.
«Сотрудники МЧС России предупреждают: первый зимний покров на акватории рек непрочен. Выходить на него опасно для жизни! Не менее опасны сейчас и озера, пруды, котлованы в черте населенных пунктов. Они зачастую находятся вблизи жилых массивов и становятся притягательны для детских игр и забав», — сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.