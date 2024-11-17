Получил переохлаждение за короткое время: в городе Юности под лед провалился мужчина

Вызов о помощи поступил около семи часов утра 17 ноября от очевидцев. Они рассказали, что около городской набережной на Амуре в полынью попал рыбак. На место быстро выехали спасатели МЧС и городского поисково-спасательного отряда. Они оделись в гидрокостюм и спасательные жилеты и вытащили из воды мужчину с помощью веревки и жестких носилок. Пострадавший успел получить переохлаждение: на машине скорой помощи его увезли в больницу.