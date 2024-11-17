В Приангарье мужчина погиб во время охоты

По версии следствия, в субботу в Ольхонском районе во время загонной охоты один из охотников произвел выстрел «по недостаточно наблюдаемой цели, полагая, что стреляет в зверя, но попал в участника охоты». От полученного ранения 62-летний мужчина скончался.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Уголовное дело передано в аппарат ведомства в первый отдел по расследованию особо важных дел для дальнейшего расследования», — говорится в сообщении.
По данным ГУМВД региона, выстрел мог произвести сотрудник иркутского гарнизона полиции, находившийся на охоте в свой выходной день. Известно, что у охотников имелись разрешительные документы, и охота проводилась в установленный законом срок.