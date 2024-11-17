Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приангарье мужчина погиб во время охоты

ИРКУТСК, 17 ноя — РИА Новости. Сотрудника полиции подозревают в ошибочно произведенном смертельном выстреле в человека на охоте, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.

Источник: © РИА Новости

По версии следствия, в субботу в Ольхонском районе во время загонной охоты один из охотников произвел выстрел «по недостаточно наблюдаемой цели, полагая, что стреляет в зверя, но попал в участника охоты». От полученного ранения 62-летний мужчина скончался.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Уголовное дело передано в аппарат ведомства в первый отдел по расследованию особо важных дел для дальнейшего расследования», — говорится в сообщении.

По данным ГУМВД региона, выстрел мог произвести сотрудник иркутского гарнизона полиции, находившийся на охоте в свой выходной день. Известно, что у охотников имелись разрешительные документы, и охота проводилась в установленный законом срок.

СК