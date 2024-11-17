В Приангарье мужчина погиб во время охоты

По версии следствия, в субботу в Ольхонском районе во время загонной охоты один из охотников произвел выстрел «по недостаточно наблюдаемой цели, полагая, что стреляет в зверя, но попал в участника охоты». От полученного ранения 62-летний мужчина скончался.