В Омской области за минувшие сутки зафиксировали пять техногенных пожаров

За минувшие сутки в Омской области сгорели частный дом и четыре хозпостройки, сообщили в региональном МЧС.
В деревне Мимино в Тарском районе загорелся частный дом. Площадь возгорания составила 150 кв.м. Помимо самого дома, пламя также охватило баню, сарай, навес и дровник. К тушению огня привлекли пять пожарных и две единицы техники. Причиной пожара стало замыкание электропроводов.
В селе Красногорка в Полтавском районе сгорела кирпичная баня. Площадь возгорания составила 3 кв.м.
В деревне Бердовка Павлоградского района омичам удалось самостоятельно потушить загоревшийся сарай.
На улице 5-й Северной пожарные потушили горящую баню. К прибытию сотрудников МЧС огонь охватил 12 кв.м.
Последний пожар произошел в Ленинском округе. Там загорелся мусороприемник в подъезде дома на улице Крыловской.