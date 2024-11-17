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В Омской области за минувшие сутки зафиксировали пять техногенных пожаров

Огонь повредил четыре хозпостройки.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки в Омской области сгорели частный дом и четыре хозпостройки, сообщили в региональном МЧС.

В деревне Мимино в Тарском районе загорелся частный дом. Площадь возгорания составила 150 кв.м. Помимо самого дома, пламя также охватило баню, сарай, навес и дровник. К тушению огня привлекли пять пожарных и две единицы техники. Причиной пожара стало замыкание электропроводов.

В селе Красногорка в Полтавском районе сгорела кирпичная баня. Площадь возгорания составила 3 кв.м.

В деревне Бердовка Павлоградского района омичам удалось самостоятельно потушить загоревшийся сарай.

На улице 5-й Северной пожарные потушили горящую баню. К прибытию сотрудников МЧС огонь охватил 12 кв.м.

Последний пожар произошел в Ленинском округе. Там загорелся мусороприемник в подъезде дома на улице Крыловской.