В Омской области за минувшие сутки зафиксировали пять техногенных пожаров

В деревне Мимино в Тарском районе загорелся частный дом. Площадь возгорания составила 150 кв.м. Помимо самого дома, пламя также охватило баню, сарай, навес и дровник. К тушению огня привлекли пять пожарных и две единицы техники. Причиной пожара стало замыкание электропроводов.