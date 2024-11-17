В Приангарье мужчина погиб во время охоты

ИРКУТСК, 17 ноя — РИА Новости. В Иркутской области сотрудника полиции подозревают в том, что он по ошибке застрелил человека на охоте, сообщил региональный главк Следственного комитета.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности). Уголовное дело передано в аппарат ведомства, в первый отдел по расследованию особо важных дел для дальнейшего расследования», — говорится в релизе.
По данным следствия, инцидент произошел накануне в Ольхонском районе. Во время загонной охоты один из охотников выстрелил по «недостаточно наблюдаемой цели» — он полагал, что стреляет в зверя, но попал в охотника. От полученного ранения 62-летний мужчина скончался на месте.
В региональном управлении МВД уточнили, что стрелять мог сотрудник иркутского гарнизона полиции, отправившийся на охоту в свой выходной день. Известно, что у охотников были разрешительные документы, а сама охота проводилась в установленный законом срок.