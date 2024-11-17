В Приангарье мужчина погиб во время охоты

По данным следствия, инцидент произошел накануне в Ольхонском районе. Во время загонной охоты один из охотников выстрелил по «недостаточно наблюдаемой цели» — он полагал, что стреляет в зверя, но попал в охотника. От полученного ранения 62-летний мужчина скончался на месте.