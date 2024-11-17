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Ростовчанин угнал машину, потому что поленился идти домой пешком

Ростовчанин, из лени угнавший авто, может сесть в тюрьму на пять лет.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове 57-летний мужчина припарковал «Део Нексия» на одной из городских улиц, при этом он забыл в замке зажигания ключи. Вернувший обратно, дончанин не обнаружил свой автомобиль. Он написал заявление об угоне. Оперативники выяснили, что на машине уехал 41-летний горожанин.

В тот день дончанин выпивал спиртное и гулял по городу. Мужчина обратил внимание на то, что в «Део» остались ключи. Ростовчанину, видимо, было лень идти пешком и он решил воспользоваться случаем доехать на чужом авто. Правда, до места назначения он так и не добрался, в баке на полпути закончился бензин.

— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если дело дойдет до суда и вину ростовчанина признают, ему грозит лишения свободы сроком до пяти лет.