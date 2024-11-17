Ростовчанин угнал машину, потому что поленился идти домой пешком

В тот день дончанин выпивал спиртное и гулял по городу. Мужчина обратил внимание на то, что в «Део» остались ключи. Ростовчанину, видимо, было лень идти пешком и он решил воспользоваться случаем доехать на чужом авто. Правда, до места назначения он так и не добрался, в баке на полпути закончился бензин.