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Экс-сенатор от Челябинской области Цыбко задолжал почти 14 млн по делу о получении взяток

Осужденный за взятки бывший сенатор от Челябинской области Константин Цыбко должен возместить почти 14 млн рублей штрафа по своему уголовному делу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Это выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и иных документов.

Напомним, Цыбко 3 августа 2017 года был признан виновным в получении взяток на общую сумму 21 млн рублей, приговорен к 9 годам колонии строгого режима и взят под стражу в зале суда. Также экс-сенатор приговорен к штрафу 70 млн рублей в доход государства и на три года лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Согласно имеющимся данным, Цыбко не оплатил 13 млн 817 тыс. 975 рублей назначенного ему уголовного штрафа, который с него пытаются взыскать.