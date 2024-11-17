Экс-сенатор от Челябинской области Цыбко задолжал почти 14 млн по делу о получении взяток

Это выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и иных документов.
Напомним, Цыбко 3 августа 2017 года был признан виновным в получении взяток на общую сумму 21 млн рублей, приговорен к 9 годам колонии строгого режима и взят под стражу в зале суда. Также экс-сенатор приговорен к штрафу 70 млн рублей в доход государства и на три года лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.
Согласно имеющимся данным, Цыбко не оплатил 13 млн 817 тыс. 975 рублей назначенного ему уголовного штрафа, который с него пытаются взыскать.